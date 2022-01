Sahla legt tafelvoorzitterschap VVD-netwerk neer na kritiek

Na kritiek van rechtse oppositiepartijen onder leiding van de PVV, stopt voormalig Hofstadgroep-lid Soumaya Sahla als tafelvoorzitter van het justitienetwerk van de VVD. Dat meldt ze in een gezamenlijke verklaring met waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes. Sahla blijft wel lid van de VVD. Ze zegt spijt te hebben van de “zwarte bladzijden in mijn leven”.

Hoes zegt in de verklaring dat het partijbestuur “met instemming kennis genomen” heeft van het besluit van Soumaya. De partij voelde “ongemak” omdat Sahla eerder nog niet “publiekelijk spijt” heeft betuigd voor haar verleden. Sahla, proteg├ę van VVD-prominent Frits Bolkestein, werd in 2014 veroordeeld tot drie jaar cel voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Eerder zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans al dat ze zich “ongemakkelijk” voelde over de positie van Sahla. Hoes zegt het zichzelf “kwalijk” te nemen dat het “veel te lang geduurd” heeft voordat de partij zich over de kwestie boog.

Tijdens het debat over de regeringsverklaring, haalde PVV-leider Geert Wilders hard uit naar de VVD en Sahla. De moordenaar van Theo van Gogh behoorde ook tot de Hofstadgroep, en de groep had ook Wilders in het vizier. “De commotie die is ontstaan zit mijn positieve bijdrage op dit moment in de weg”, zegt Sahla in een reactie op alle kritiek.

Sahla was bij het thematische netwerk Veiligheid en Justitie tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering.