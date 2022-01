Sanne Wallis de Vries: fijne kennismaking met staatssecretaris

Het gesprek dat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) woensdagavond heeft gehad met onder anderen cabaretiers Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge is eerstgenoemde goed bevallen. “Het was een fijne kennismaking”, vertelt Wallis de Vries na afloop aan het ANP.

Uslu trof de initiatiefnemers van de actie Kapsalon Theater, waarbij artiesten tijdens een knipbeurt een voorstelling gaven, in theater De Kleine Komedie in Amsterdam. Ze zouden onder meer terugblikken op de actie. Wallis de Vries wilde bij de staatssecretaris aankaarten dat de sluitingstijd van 22.00 uur en de 1,5 meter in de cultuursector moeten worden afgeschaft.

Uslu liet echter al gelijk weten dat die maatregelen niet eerder dan de nu geldende zes weken kunnen worden afgeschaft. “Heel teleurstellend”, reageert de cabaretière. De compensatie die theaters krijgen voor de stoelen die tijdens voorstellingen nu niet gevuld zijn vindt ze een slechte oplossing. “Je wordt betaald voor lucht.”

Hoewel tijdens het gesprek geen concrete afspraken zijn gemaakt, kijkt Wallis de Vries terug op een positief gesprek. “Maar er is niets concreets afgesproken. We hebben geen spijkers met koppen geslagen.”

Wel heeft ze het gevoel dat de staatssecretaris het advies om haar en andere mensen werkzaam in de sector te raadplegen ter harte zal nemen. “Ik denk wel dat ze gebruik zal maken van ons expertise. Het klinkt misschien gek, maar ik sta toch al 25 jaar op de planken. Ik weet waar ik over praat.”

Uslu, die woensdag ook het Teylers Museum in Haarlem en een bioscoop in Amsterdam bezocht, schrijft op Twitter dat het “heel dubbel” voelt wat ze heeft besproken met de sector. “Er mag meer, maar het wordt niet voor iedereen direct beter.” Ze schrijft “hard” te werken aan perspectief voor instellingen. “Veel mensen hebben gauw perspectief nodig”, schrijft ze.