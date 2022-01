Toch geen zaak van Wilders tegen Akyol om uitspraken in talkshow

De PVV zet een zaak tegen schrijver en columnist Özcan Akyol toch niet door. Akyol zei in de talkshow VI Vandaag dat de PVV “mensen met een moslimachtergrond het stemrecht wil ontnemen”, waarop Geert Wilders dreigde met juridische stappen. Maar zijn advocaat Gert-Jan Knoops heeft vooralsnog van de PVV “geen instructies gekregen om de zaak voort te zetten”, zegt hij desgevraagd.

De opmerking “ontbeert iedere juiste feitelijke grondslag of basis”, zei Knoops twee weken geleden. Akyol noemt zijn uitlatingen een interpretatie van de wens van de PVV om mensen met een dubbele nationaliteit het kiesrecht te ontnemen. Hij wees Wilders erop dat Marokkaanse moslims geen afstand kunnen doen van hun dubbele nationaliteit. Hij weigerde zijn uitspraken te rectificeren, zoals Wilders binnen vijf dagen van hem eiste.

“Er is ongetwijfeld een afweging gemaakt”, aldus Knoops over het besluit om de zaak niet door te zetten. Maar hij weet niet wat die afweging is. De PVV was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.