Tweede Kamer biedt cursussen aan tegen seksuele intimidatie

De Tweede Kamer komt dit voorjaar met twee cursussen die bedoeld zijn om seksuele intimidatie tegen te gaan, schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan alle “Kamerbewoners”. Het gaat om een cursus “omstanderinterventie”, die volgens Bergkamp gericht is op preventie, en een training “adequaat handelen bij meldingen en klachten”. Deelname aan de trainingen is vrijblijvend.

De trainingen moeten volgens de voorzitter eraan bijdragen dat omgangsvormen bespreekbaar worden gemaakt en dat men ruimte voelt om feedback te geven. Volgens Bergkamp is dit “een belangrijk oordeel van een goed sociaal klimaat”. De Kamer heeft momenteel zes vertrouwenspersonen waar Kamerbewoners misstanden kunnen melden.

Bergkamp wil “gezien de vele recente berichten in de media” de huidige acties voor sociale veiligheid verder onder de aandacht brengen onder Kamerleden en ambtenaren. Sinds de uitzending van het programma BOOS, waarin seksuele misstanden bij tv-programma The Voice of Holland werden blootgelegd, is de discussie over seksuele intimidatie binnen organisaties opgelaaid.