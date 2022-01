Uslu: 60 meldingen bij meldpunt Mores sinds BOOS-uitzending

Sinds de BOOS-aflevering over The Voice of Holland van afgelopen donderdag, zijn er bij het meldpunt Mores voor de culturele en creatieve sector van grensoverschrijdend gedrag zestig meldingen gekomen. De helft van deze meldingen “kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek”, zegt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).

Het aantal vertrouwenspersonen van het meldpunt is opgevoerd van twee naar acht, vertelt Uslu na haar gesprek met mediabazen over omgangsnormen binnen de sector. Aanleiding voor het gesprek met Talpa-baas John de Mol, maar ook de voorzitter van de NPO en de directeur van RTL, waren de onthullingen over het wangedrag bij The Voice.

Uslu bepleit nu een “gezamenlijke aanpak” tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel gemeld in de mediawereld. Ze wil daarom vaker om tafel met “omroepen, producenten, mediabedrijven maar ook experts op het gebied van seksueel geweld, gedrag en sociale veiligheid, psychologen. Maar ook het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur”. Het gesprek over normen binnen de mediasector wil zij “initiĆ«ren, aanjagen en soms uitdagen”.

Uslu reageerde vorige week fel op de uitzending van BOOS. De verhalen van slachtoffers maakten haar “misselijk”, vertelde ze. De bewindsvrouw was ook kritisch op het optreden van De Mol. Of ze hem daar streng op aangesproken had, wil Uslu niet zeggen. Ze heeft het vooral gehad “over hoe het met het bedrijf en de medewerkers gaat en wat er gedaan wordt”.