Websites van bioscopen weer bereikbaar na stormloop op kaartjes

De websites van de grote bioscoopketens zijn woensdagochtend weer goed bereikbaar. Het is bij grote exploitanten als Pathé en Vue weer mogelijk om kaartjes te kopen zonder wachtrij.

Dinsdagavond klaagden veel mensen op sociale media omdat de websites door een stormloop op kaartjes moeilijk of niet bereikbaar waren en dat er lange digitale wachtrijen waren. De wachttijden konden oplopen tot een uur. Mensen lieten weten dat er duizenden personen voor hen in de rij stonden.

Vooral grote blockbusters als Spider-Man: No Way Home en The Matrix Resurrections leken het goed te doen bij het publiek. De bioscoopkoepel stelde blij te zijn dat het publiek de weg naar de theaters weer lijkt te vinden na een lockdown van anderhalve maand.

Het kabinet kondigde dinsdagavond aan dat bioscopen en filmzalen onder voorwaarden tot 22.00 uur open mogen. Zo is voor bezoekers vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht en moet 1,5 meter afstand worden gehouden.