Advies: stel kwaliteit leven burger centraal in visie op corona

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) hebben het kabinet donderdag opgeroepen om snel te komen met een langetermijnvisie voor corona. Hierin zou de kwaliteit van het leven van burgers centraal moeten komen te staan.

Volgens het SCP en de RVS heeft de pandemie onder meer de capaciteitsproblemen in de zorg en de kansenongelijkheid in het onderwijs blootgelegd. Juist dit soort maatschappelijke problemen moeten worden aangepakt in het toekomstperspectief, luidt de oproep. “Dat vraagt om politieke keuzes waar we naar toe willen als land, en hoe we daar komen.”

De organisaties wijzen er verder op dat burgers te maken krijgen met de impact van coronabeleid in verschillende rollen, zoals werknemer, mantelzorger of ouder. “De verschillende directe en indirecte effecten van de crisisaanpak op bestaanszekerheid, wonen, werk en onderwijs moeten onderdeel zijn van de beleidsvorming”, stellen de organisaties dan ook. “Daarnaast willen mensen zich gehoord voelen en serieus worden genomen.”

Ook adviseren het SCP en de RVS transparanter te zijn over de waardenafweging die gemaakt wordt bij het maken van het beleid. “Neem als uitgangspunt bijvoorbeeld het openhouden van het onderwijs en hou rekening met onderwijsachterstanden en de mentale gezondheid van jongeren. Betrek daarbij ook sociologen, economen, gedragsexperts, geesteswetenschappers, ethici en ervaringsdeskundigen.”