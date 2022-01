Ambassade waarschuwt voor mogelijke aanslag in Nairobi

De Nederlandse ambassade in Kenia waarschuwt landgenoten voor een mogelijke aanslag in hoofdstad Nairobi. De ambassade heeft die informatie van de Franse overheid gekregen en acht die “geloofwaardig”, schrijft ambassadeur Maarten Brouwer in een brief die op de Facebookpagina van de ambassade is gepubliceerd.

Het zou gaan om een aanslag “op westerse doelen en burgers” in de komende dagen, aldus Brouwer. De ambassadeur roept Nederlanders daarom op waakzaam te zijn en “plekken te vermijden waar normaal gesproken veel ‘westerlingen’ samenkomen”. De Franse ambassade adviseerde haar burgers in het Afrikaanse land donderdag op onder meer winkelcentra, hotels en restaurants waar veel buitenlanders zich ophouden te mijden.

“Uiteraard hopen we allemaal dat deze dreiging loos blijft, maar we willen deze informatie toch aan u doorgeven zodat u zelf daarop de nodige voorzorgsmaatregelen kunt treffen”, aldus de Nederlandse ambassadeur in de brief.