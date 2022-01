Curaçao verlengt ’time-out’ om hoge coronacijfers in ziekenhuis

De zogenoemde ‘time-out’ die de Curaçaose regering op 7 januari instelde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is donderdag voor de tweede keer met tien dagen verlengd. Het aantal besmettingen daalde de afgelopen dagen gestaag op het eiland, maar volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas blijft het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis te hoog.

Ondanks het verlengen van de time-out, wordt de avondklok op het eiland vanaf vrijdag met een uur verkort. Die maatregel geldt nu van 23.00 uur tot 04.30 uur. Horecagelegenheden en alle andere winkels moeten uiterlijk 22.00 uur de deuren sluiten. Op openbare plekken op het eiland, en ook in onder meer het openbaar vervoer, in winkels en tijdens horecabezoek, moeten mensen een mondkapje dragen. Dat is ook verplicht op scholen voor leerlingen vanaf 12 jaar.

Voordat de maatregelen verder kunnen versoepelen, moeten de ziekenhuiscijfers dalen, aldus Pisas. De werkdruk in het ziekenhuis is al lange tijd hoog en Curaçao heeft hiervoor hulp vanuit Nederland gekregen. Het eiland gaat nu ook op zoek naar medisch personeel uit Cuba.

Woensdag werden er 3146 infecties geregistreerd op Curaçao. Tien dagen daarvoor, op 16 januari, ging het om 11.825 besmettingen. In het ziekenhuis op Curaçao lagen woensdag 50 coronapatiënten, van wie 12 op de intensive care. Bij het begin van de time-out op 7 januari stond de teller op 27 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie 7 op de ic.

Volgens overheidsepidemioloog Izzy Gerstenbluth is de daling in het aantal besmettingen voor een deel te verklaren doordat sinds begin deze maand ‘zelftesten’ mogen worden verkocht. Minder mensen laten zich officieel testen. Tussen 6 en 26 januari zijn er 31 coronapatiënten overleden. Daarmee is het totale dodental gestegen tot 222.

Van de ongeveer 160.000 inwoners van het eiland hebben bijna 106.000 een eerste coronaprik gehad, ruim 97.000 van hen zijn volledig gevaccineerd en ruim 35.000 mensen zijn geboosterd. Gerstenbluth stelt dat “nog geen 30 procent van alle ouderen” momenteel een boostershot heeft gehaald.