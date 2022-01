De zevende zus van Riley bestverkochte boek 2021

De zevende zus van Lucinda Riley is met 300.000 exemplaren het bestverkochte boek van het afgelopen jaar. Riley, die op 11 juni 2021 stierf, staat voor het vierde jaar op rij met een boek op de eerste plaats. Ze staat in totaal vijftien keer in de 24e Top 100 van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Het kinderboek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin, eindigde met 234.000 verkochte exemplaren op de tweede plaats en is daarmee vanzelf ook het bestverkochte kinderboek van het afgelopen jaar.

Het veelbesproken Ik ga leven van debutante Lale Gül haalde de derde plek met 207.000 verkochte boeken. Het is meteen het bestverkochte oorspronkelijk Nederlandstalige boek. Er staan zes oorspronkelijk Nederlandstalige boeken bij de eerste tien, maar in de hele Top 100 zijn ze met 46 in de minderheid.

Het meest gevraagde genre in de Top 100 was vorig jaar de vertaalde literaire roman (26 boeken in de lijst), gevolgd door oorspronkelijk Nederlandstalige non-fictie (24 boeken in de Top 100).

De CPNB Top 100 meest door bibliotheken uitgeleende boeken 2021 wordt aangevoerd door De meeste mensen deugen van Rutger Bregman (35.000 uitleningen). Het is het tweede jaar dat dit boek hier op één staat.

’t Hooge Nest van Roxane van Iperen staat op de tweede plek en De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld op de derde.