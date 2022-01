Grootste toename huishoudelijk afval in 25 jaar

Afval verwerken is voor veel gemeenten in Nederland een grote uitdaging. In de afgelopen jaren was er in veel steden soms zelfs sprake van een op handen zijnde ‘vuilniscrisis’. De hoeveelheid afval die we met z’n allen produceren is dan ook enorm gegroeid.

Nederlanders produceerden in 2019 per persoon zo’n 490 kilo afval per jaar. Daarmee zaten we toen al iets boven het Europese gemiddelde. In 2020 werd echter 9,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat komt neer op 521 kilogram per inwoner. Hiermee is de Nederlandse afvalberg met 6,8 procent gegroeid, de grootste toename sinds 1997. Zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de afvalinzameling door gemeenten.

Huishoudelijk afval wordt op twee manieren door gemeenten ingezameld. Het grootste gedeelte van het afval wordt huis-aan-huis opgehaald met de vuilniswagen (haal-methode). Naast het ophalen bij mensen thuis wordt afval ook ingeleverd bij de milieustraat of in speciale bakken verzameld, zoals glas- en papierbakken (breng-methode) en vuilnisbakken op straat. In 2020 is er zowel via de haal-methode als de breng-methode meer afval ingezameld.

Meer huishoudelijk afval

De grootste toename zit bij het huishoudelijk restafval. Dit staat in rechtstreeks verband met de coronacrisis. De sluiting van de horeca heeft er bijvoorbeeld aan bijgedragen dat er meer GFT-afval in het eigen huishouden was. Uit eten was immers onmogelijk en dus kwamen de etensresten die normaal in restaurants werden weggegooid nu thuis in het huishoudelijk afval terecht. En ook de take-away business en online shopping zorgden voor een toename aan afval door verpakkingsmaterialen.

Doordat we er met z’n allen weinig op uit konden, hebben veel Nederlanders zich bovendien beziggehouden met werkzaamheden in en om het huis, zoals tuinieren en klussen. Het afval in de milieustraten steeg daardoor. Per inwoner werd er ongeveer 1 kilogram meer schone grond en grof tuinafval ingeleverd en ongeveer 3 kilogram meer puin en houtafval dan in 2019.

Maak het mensen zo gemakkelijk mogelijk

Gekleurde bakken ‘sieren’ het straatbeeld in Nederland of ondergrondse containers proberen de afvalberg te maskeren. Helaas gaat dit niet altijd van een leiden dakje. Er komt nogal eens wat rotzooi in de openbare ruimte of op een plek waar het niet hoort terecht. Of dat nou in de verkeerde afvalbak is of in de berm, op de stoep of in het park. De standaard ondergrondse containers raken vol of er zijn te weinig ondergrondse containers geïnstalleerd voor de hoeveelheid huisafval die een wijk met zich meebrengt. Een doorn in het oog voor bewoners.

Raymond Gradus doet als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam al jaren onderzoek naar afval en recyclingsystemen bij gemeenten. Zijn stelling: ‘Gemeenten moeten het hun burgers zo gemakkelijk mogelijk maken. Gelukkig zijn er nieuwe technologieën, zoals afvalscheiding in de fabriek en afvaloplossingen die zo intelligent, goedkoop en toegankelijk mogelijk zijn, zoals Mr. Fill, de slimme afvaloplossing. De slimme bovengrondse en ondergrondse systemen en nieuwe technologische oplossingen van Mr. Fill zoals een data platform dat alle gegevens van afvalbakken verzamelt, maken het verwerken van afval efficiënter en effectiever en dus goedkoper en duurzamer.