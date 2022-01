Het weer met Piet Paulusma: vanmorgen regen, vanmiddag meer droog

Vandaag is er opnieuw veel bewolking met in de ochtend vanuit het noordwesten regen en lichte regen. Vanmiddag gaan we vanuit het noordwesten meer over op droog weer. In het noorden kan de zon er nog doorkomen. Overdag hoge temperaturen van 9 of 10 graden! In het zuiden van Limburg 6 graden.

Er staat een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. In de kustgebieden en in het Waddengebied windstoten in kracht 7 of 8. In de avond en nacht een buitje in het oosten en noorden. De temperaturen ruim boven nul.

Vrijdag volgt met opnieuw bewolking en droog weer. De zon heeft het moeilijk. Overdag temperaturen tussen de 7 en de 9 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is zwak of matig. In de avond en nacht in het noorden en oosten kans op wat regen.

Zaterdag wordt de dag van de dubbele cijfers met temperaturen van 10 tot 12 graden. Verder is er veel bewolking met een aantal buien en buitjes en een matige tot harde wind uit west tot zuidwest.

Zondag vaker de zon erbij met in het noorden een bui of een buitje. Overdag nog steeds hoge temperaturen van 7 tot 9 graden. Maandag rond 7 graden en buien. Een krachtige west tot noordwestenwind. Later en in de avond en nacht kans op winterse buien met hagel en natte sneeuw.