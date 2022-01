Kabinet geeft dit jaar 20 miljoen noodhulp aan Afghanistan

Het kabinet maakt dit jaar 20 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Afghanistan. Dat zei minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) in de Tweede Kamer. De humanitaire situatie is in het land is extreem zorgwekkend, zei ze.

“Zonder hulp van buiten stort Afghanistan in”, aldus de bewindsvrouw. Volgens de laatste cijfers hebben zeker 24 miljoen Afghanen hulp nodig dit jaar. Schreinemacher verwacht niet dat de noodhulp op korte termijn aan het land in handen van de Taliban kan worden stopgezet.

Het kabinet stelt de 20 miljoen noodhulp ter beschikking aan het Afghanistan Humanitarian Fund, een onderdeel van de Verenigde Naties. De radicaalislamitische Taliban nam de macht over in de zomer van vorig jaar. De economie is vervolgens volledig ingestort.