Mensen regelen hun medische zaken steeds vaker online

Mensen gaan steeds vaker het internet op om hun medische zaken te regelen. Ze plannen online bijvoorbeeld een afspraak met hun huisarts in, lezen er hun medische dossier of halen een herhaalrecept.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vorig jaar ongeveer 6000 mensen gevraagd naar hun internetgebruik. De uitkomsten daarvan zijn donderdag gepubliceerd. Meer dan vier op de tien mensen maakten online een afspraak met hun huisarts of specialist. Een jaar eerder was dat 31 procent. De groep die medische gegevens digitaal bekeek groeide in een jaar tijd van 18 naar 33 procent.

Ongeveer drie op de vier mensen gebruiken internet om informatie over gezondheid te zoeken. Nederland is daarmee, samen met Finland, koploper in Europa. Net als in voorgaande jaren zijn het vooral de 25- tot 45-jarigen die het wereldwijde web afstruinen op zoek naar gezondheidsinformatie. De grootste toename is te zien bij 75-plussers