Minder treinen NS vanaf 7 februari door uitval personeel

De NS laat vanaf 7 februari minder treinen rijden omdat er steeds meer medewerkers thuiszitten door ziekte of omdat ze vanwege de coronaregels in quarantaine moeten. Op trajecten waar nu zes treinen per uur rijden, zullen dat er straks vier zijn, meldt de NS. Op trajecten waar de NS nu vier treinen per uur laat rijden, worden dat er twee.

“Door tijdelijk de dienstregeling af te schalen, creĆ«ren we meer ruimte om de oplopende ziektemeldingen op te vangen”, stelt de NS. “Zo blijft onze dienstregeling beter voorspelbaar en hopen we hiermee minder vaak onze reizigers te moeten verrassen met plotselinge treinuitval. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze zieke collega’s de mogelijkheid hebben om te herstellen.”

Voor de komende dagen houdt de NS rekening met het incidenteel uitvallen van treinen omdat er mogelijk minder conducteurs en machinisten zijn om op de treinen te rijden en er wellicht minder monteurs zijn om de treinen te onderhouden.

Op 7 februari begint de NS met het afschalen van de dienstregeling. De afschaling vindt in stappen plaats. Op 21 februari wil de NS alle aanpassingen hebben doorgevoerd. Vanaf die datum rijdt 85 procent van alle NS-treinen.

Sinds 20 december laat de NS al tijdelijk minder treinen in avond, nacht en spits rijden. Op dit moment vervoert de NS iets meer dan 40 procent van het gebruikelijke aantal reizigers.