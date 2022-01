Na 5 keer eis levenslang in proces Eris nu beurt aan advocaten

Na de zeer forse strafeisen in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh is het vanaf donderdag de beurt aan de advocaten van de verdachten voor hun visie op het geheel. Het Openbaar Ministerie heeft vijf keer levenslang geëist en verder straffen tussen de twintig en dertig jaar tegen de verdachten in het proces Eris.

Donderdag pleit als eerste de advocaat van Greg G., een van de vijf mannen tegen wie een levenslange gevangenisstraf is geëist. De 73-jarige R. wordt gezien als een soort ‘godfather’ van de onderwereld, hij was prominent lid van de inmiddels verboden motorclub. Het OM ziet hem als vertrouwenspersoon van hoofdverdachte Delano ‘Keylow’ R., die ook levenslang hoorde eisen.

“Greg R. is een oudgediende”, aldus het OM, die in totaal al ongeveer dertig jaar gevangenisstraf opgelegd kreeg. “De criminele loopbaan van Greg R. dient definitief gestopt te worden.” Saillant detail is dat zoon Jesse R. ook een levenslange gevangenisstraf uitzit. Hij is in het megaproces Passage veroordeeld voor meerdere moorden.

Het OM ziet Delano R. als de absolute leider van de bende die moord op bestelling leverde. Hij was de “spil in het liquidatienetwerk, de oprichter en leider van moordcommando’s”. Het OM acht onder meer bewezen dat R. vijf moordopdrachten heeft gegeven.

Caloh Wagoh-oprichter R. zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub uitgezet. Taghi staat niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo.

Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris begint met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017. Deze moord zou in opdracht van Taghi zijn gepleegd.

Voor de pleidooien zijn tot en met begin maart vijftien dagen uitgetrokken.

De rechtbank hoopt in juli uitspraak te doen.