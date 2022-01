Ochtendshow Mattie & Marieke wint Gouden RadioRing

De ochtendshow Mattie & Marieke (Qmusic), van Mattie Valk en Marieke Elsinga, is de winnaar van de prestigieuze Gouden RadioRing. Het duo nam de prijs voor het beste radioprogramma in ontvangst tijdens het zestiende Gouden RadioRing Gala in Hilversum. Vanwege het coronavirus was er geen publiek bij de uitreiking aanwezig.

Het is de eerste keer dat Valk en Elsinga, die sinds 2018 samen de ochtendshow maken, de RadioRing winnen. Vorig jaar wonnen de twee de Zilveren RadioSter Man en Vrouw. Valk voor het eerst, Elsinga voor de derde keer.

De andere genomineerden voor de RadioRing waren De Staat van Stasse (NPO Radio 2), Ekdom in de Morgen (Radio 10), Partij voor de Vrijdag (NPO 3FM) en Somertijd (Radio 10). Vorig jaar ging de prijs naar het NPO Radio 2-programma Jan-Willem Start Op van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte.

Eerder op de avond werden ook onder meer De Zilveren RadioSter Man en Vrouw uitgereikt. Die gingen naar Bram Krikke (Qmusic) en Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2). De Marconi Award voor Aanstormend Talent werd gewonnen door NPO 3FM-dj Andres Odijk. NPO Radio 5 won de Marconi Award voor Beste Zender. De Gouden Podcast Award was voor BROERS met Sam & Rijk van Sam en Rijk Hofman.