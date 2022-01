Op vier regio’s na is heel Europa donkerrood op coronakaart

Nagenoeg heel Europa staat op het hoogste waarschuwingsniveau voor de coronapandemie. Van de 211 regio’s kleuren 207 donkerrood op de wekelijkse kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Dat is een nieuw record.

Twee regio’s in Polen en twee in RoemeniĆ« staan als enige een treetje lager, op rood. Hongarije is als 28e land volledig donkerrood geworden. Het is nog niet voorgekomen dat alle streken in Europa op het hoogst mogelijke niveau stonden.

Nederland kleurt voor de elfde week op rij donkerrood. In elke provincie stijgt het aantal positieve tests snel.

Het ECDC berekent de kaart op basis van het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van maandag 10 tot en met zondag 23 januari. De coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.