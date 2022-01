Piets Blog: Overlast met stormweer, sneeuw en regen!

Er komt beweging in de luchtdrukverdeling voor Europa. De depressies boven Scandinaviƫ krijgen dit weekend invloed op het weer in West-Europa. Vooral Duitsland krijgt er dit weekend van langs. Na het weekend komt maandag een stormdepressie vanaf Schotland richting de Noordzee om vervolgens in de nacht van maandag op dinsdag met het centrum boven ons land aan te komen. De storm is er dan uit. Daarna liggen in het noorden nieuwe depressies klaar.

Al met al gebeurt er nogal wat en kan het geschetste beeld nog gemakkelijk veranderen. De gevolgen lijken voor ons eerst minder groot dan voor de Britse Eilanden, Belgiƫ, Frankrijk, Duitsland en de Alpenlanden. Denk aan storm(achtig) weer en mogelijk zware storm en overlast door regen en veel sneeuw.

Het kan zomaar anders uitpakken, ook voor ons land. Ik hou de ontwikkelingen in de gaten.