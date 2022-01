Ruim 64.000 positieve coronatests erbij, achterstand onbekend

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 64.602 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een van de hoogste aantallen ooit. Twee keer eerder waren er zo’n 65.000 positieve tests.

Het is niet bekend hoeveel besmettingen in werkelijkheid zijn bevestigd. Er is al ruim een week een grote achterstand bij het doorgeven van de uitslagen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De teller stond woensdag op 78.000 gemiste uitslagen in een periode van 9 dagen. Sinds donderdag geeft het RIVM niet meer elke dag een update van de achterstand.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 411.156 positieve tests. Dat is 61 procent hoger dan het totaal over de week ervoor. Dit cijfer, het zogeheten groeigetal, neemt voor de zevende dag op rij toe, wat aangeeft dat het virus zich sneller weet te verspreiden.

Gemiddeld waren er in de afgelopen week 58.737 positieve tests per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de dertigste dag op rij.

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt het weektotaal boven de 400.000 uit. Maar met de nog niet geregistreerde positieve tests erbij, komt het werkelijke aantal gevallen waarschijnlijk in de buurt van een half miljoen.

Amsterdam telde afgelopen dag 2842 positieve tests, Eindhoven 2009 en Rotterdam 1880. Daarna volgen Den Haag (1646), Zaanstad (1052), Almere (1015) en Utrecht (1004). Ameland en Schiermonnikoog sluiten de rij met elk één positieve test. Geen enkele gemeente bleef coronavrij.

Het aantal meldingen van sterfgevallen kruipt heel langzaam iets omhoog. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat veertien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Amsterdam, Haarlem en Vlaardingen hadden elk twee sterfgevallen. Verder overleden inwoners van de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Breda, Ridderkerk, Het Hogeland, Dantumadiel, Zeewolde en Voerendaal. Dat hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 67 sterfgevallen geregistreerd, het hoogste niveau in bijna twee weken tijd.