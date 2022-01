Waarschijnlijk toch Nederlandse bloemen op Sint-Pieterplein Rome

Het Sint-Pietersplein in Rome is met Pasen waarschijnlijk toch versierd met Nederlandse bloemen als daar de pauselijke zegen wordt uitgesproken. De Friezenkerk in Rome, verantwoordelijk voor de organisatie, meldt donderdag dat er wordt gewerkt aan een doorstart nadat de Limburgse hoofdarrangeur die jaren betrokken was bij de bloemenhulde had aangegeven dat sponsors hadden afgehaakt.

“De bloemengeste vanuit Nederland aan de paus in Rome en vanuit de Nederlandse kerkprovincie aan de Wereldkerk is te bijzonder om geen verdere voortgang te geven”, stelt Antoine Bodar namens de Friezenkerk. De organisatie reageert met de verklaring op de vragen die volgden nadat bekend werd dat er na 35 jaar een einde kwam aan de traditie dat er Nederlandse bloemen op het plein lagen bij de pauselijke zegen urbi et orbi. Volgens de Friezenkerk is er overleg met diverse betrokkenen in Nederland die hebben aangegeven dat ze het project willen steunen.