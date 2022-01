16 jaar cel in zaak Nicky Verstappen

Jos B. is vrijdag veroordeeld tot zestien jaar cel voor het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat hij schuldig is, ondanks zijn nadrukkelijke ontkenning. Met die ontkenning heeft B. “onnodig extra leed” toegebracht aan de nabestaanden, aldus het hof.

De familie van Nicky en de advocaten-generaal vielen elkaar na afloop van de uitspraak in de armen. “Vuile hond”, riep de vader naar B. toen hij door de parketpolitie de zaal uitgevoerd werd. In hoger beroep was twintig jaar cel geĆ«ist.

Nicky Verstappen verdween in nacht van 9 op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Het hof memoreerde de inzet van de vorig jaar zomer doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die altijd aandacht is blijven vragen voor de zaak.

Pas in 2018, na een grootschalig DNA-onderzoek, kwam B. in beeld. Toen de naam van Limburger bekend werd, bleek hij echter spoorloos. B., een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd. DNA-sporen aan de kleding van Nicky zijn cruciaal geweest in de bewijsvoering tegen B. Hij heeft volgens het hof geen geloofwaardige verklaring kunnen geven voor de sporen.

De 59-jarige Limburger ontkent iets met de dood van Nicky te maken te hebben. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen destijds had gevonden, maar die was toen volgens B. al overleden. Uit angst – B. heeft een zedenverleden – had hij naar eigen zeggen de vondst nooit durven melden. De rechtbank in Maastricht geloofde dat verhaal niet en veroordeelde hem november 2020 tot een celstraf van 12,5 jaar. Ook het hof noemt de verklaring onaannemelijk. In de oude zaken (die afspeelden in 1984 en 1985) ging B. volgens het hof op dezelfde manier te werk bij het misbruiken van minderjarige jongens.

Het hof bevond B. ook schuldig aan het bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal.