Aanpassing geldigheidsduur coronapas uitgesteld tot na 4 februari

De aanpassing van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs (CTB) wordt uitgesteld. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de wijzigingen pas na 4 februari zullen ingaan, omdat er in de Kamer nog vragen leven over de maatregel.

Vanaf 1 februari zou de pas nog maar negen maanden geldig zijn na een volledige vaccinatie, om zo gelijk te lopen met de rest van Europa. De Europese coronapas (digitaal coronacertificaat, DCC), waarmee Nederlanders kunnen reizen door de Europese Unie, is vanaf 1 februari nog maar 270 dagen geldig.

Iemand kan ook een coronapas krijgen na een doorgemaakte besmetting. De geldigheidsduur van zo’n coronabewijs gaat naar zes maanden. Nu is dat nog een jaar. De coronabewijzen zijn vooralsnog weer onbeperkt geldig als iemand een boosterprik heeft ontvangen.

Op dit moment zijn coronapassen op basis van een vaccinatie nog onbeperkt geldig. Maar de effectiviteit van coronavaccins nemen na verloop van tijd af. De EU maakt zich daar zorgen om, mede vanwege de besmettelijkere omikronvariant. Een boosterprik moet de immuniteit weer oppeppen, waarna reizen met een coronapas weer mogelijk is.