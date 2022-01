Bezetters bos naast VDL Nedcar brengen nacht in bomen door

De naar schatting twintig bezetters van een bos naast VDL Nedcar brengen de nacht van vrijdag op zaterdag in de bomen door. Ze liggen in hangmatten, hoog in de bomen, en zijn niet van plan het bos te verlaten, lieten ze vrijdag weten. De activisten gingen vrijdag in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen. Ze gaan naar eigen zeggen pas weg als ze de garantie krijgen dat het bos niet gekapt wordt.

De actievoerders willen voorkomen dat 7 hectare van het bos verdwijnt om uitbreiding van de productiehallen van VDL Nedcar mogelijk te maken. Aan de rand van het Sterrebos in Limburg verrijzen al de contouren van een nieuwe productiehal van de autofabriek. De activisten willen dat het plan wordt aangepast zodat de bomen overeind blijven.

Hoewel de politie een oogje in het zeil houdt, is het wachten op het moment waarop wordt ingegrepen. Het bos is eigendom van VDL, en niet publiek toegankelijk. De politie arresteert iedereen die het gebied in of uit wil, en liet aan de bosranden bewakingscamera’s plaatsen, evenals bordjes met “verboden toegang”. Meerdere mensen zijn vrijdag aangehouden.

’s Middags mochten sympathisanten nog eten en drinken brengen naar de activisten in het bos, maar daarna werd ook hun de toegang ontzegd. “Maar we gaan het toch weer proberen”, zei een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos vrijdagavond.

Politie en handhavers van de gemeente Sittard-Geleen hebben de toegangswegen naar het bos afgesloten. Het is koud, maar de activisten zijn dik aangekleed en verwachten de nacht goed door te komen, aldus de woordvoerster.