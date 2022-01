Familie Verstappen: opluchting, maar tevreden ben je nooit

De familie Verstappen voelt “opluchting” nu Jos B. in hoger beroep tot zestien jaar cel is veroordeeld voor het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. “Er is een einde gekomen aan 23,5 jaar vechten”, zei vader Peetje Verstappen. “Maar tevreden ben je nooit.”

De ouders van Nicky vonden het fijn dat het hof de proceshouding van B. mee had genomen in de uitspraak. “Het is fijn dat het hof erkende dat dit voor extra leed heeft gezorgd bij de familie.” Dat B. via zijn advocaat direct aankondigde dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad komt niet als een verrassing. “Deze uitspraak was de belangrijkste.”

“Het waren lange, zware moeilijke jaren. We hebben het gered omdat we elkaar hebben”, zei moeder Berthie Verstappen geĆ«motioneerd na afloop. “En natuurlijk onze Peter, die erbij had moeten zijn”, zei ze over Peter R. de Vries. De afgelopen zomer vermoorde misdaadverslaggever is altijd aandacht blijven vragen voor de zaak. “Als er iets boven is, dan hoop ik dat hij heeft kunnen kijken.” Zowel Berthie als Peetje droegen een shirt van het tv-programma dat De Vries had.

Sinds de dood van De Vries is zijn zoon Royce met de familie mee geweest naar de zittingen. Hij was ook te spreken over deze uitspraak. “Dit was de belangrijkste slag, de feiten staan vast.”