Hoekstra voorzichtig positief om verder te praten over Oekraïne

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlands Zaken is “voorzichtig positief” over de “potentiële aanknopingspunten” die hij ziet om verder te praten met Rusland over de opgelopen spanning rond Oekraïne. Voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad zei hij dat “we er bovenop zitten. Inmiddels is er gereageerd door de Amerikanen en de NAVO en daar hebben de Russen weer op gereageerd.”

Volgens Hoekstra zijn “we daar echt nog niet klaar mee”. De situatie blijft volgens hem “buitengewoon zorgelijk”. In het belang van alle betrokkenen is het “verreweg het beste om te praten en alle diplomatieke kanalen te gebruiken om tot een oplossing te komen”.

Hij herhaalde dat als het niet zou lukken en Rusland toch zou overgaan tot agressie tegen Oekraïne, dat dit forse consequenties moet hebben. Daar zijn de lidstaten van de Europese Unie over aan het nadenken.