Jos B. in cassatie tegen veroordeling in zaak Nicky Verstappen

Jos B. legt zich niet neer bij de veroordeling tot zestien jaar cel van het hof in Den Bosch vrijdag. Volgens het hof heeft B. Nicky Verstappen in 1998 gedood, misbruikt en ontvoerd.

B. ontkent. Zijn advocaat Gerald Roethof liet direct na afloop weten in cassatie te gaan. Hij sprak van een “opmerkelijk arrest”. “Het hof heeft zaken ingevuld, het is nu de vraag of dat op de juiste wijze is gebeurd.” De Hoge Raad moet zich nu buigen over de vraag of de procedure juist is verlopen.

De rechtbank Maastricht veroordeelde B. eind 2020 tot 12,5 jaar cel. Volgens Roethof was B. op de hoogte van het risico dat zijn straf hoger zou uitvallen. “Hij blijft erbij dat hij het niet gedaan heeft. Hij is heel duidelijk daarin, hij wil niet zitten voor iets wat hij niet heeft gedaan.”

Volgens Roethof is B. “stuk” van de uitspraak. “Natuurlijk raakt dit hem.”