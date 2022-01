Kuipers: intensief overleg tussen GGD’en en testbedrijven

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vindt het “buitengewoon vervelend” dat het misloopt in de samenwerking tussen de GGD’en en de commerciële testbedrijven. De bewindsman noemt het “echt belangrijk” dat mensen met klachten zich laten testen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De commerciële testbedrijven kunnen helpen om mensen sneller en makkelijker aan de beurt te laten komen. Er wordt aan een oplossing gewerkt, aldus de coronaminister.

De Stichting Open Nederland, die de samenwerking met de commerciële testbedrijven organiseert, meldde eerder vrijdag dat verschillende teststraten die voor extra capaciteit hadden moeten zorgen hun deuren alweer gesloten hebben. Volgens de bedrijven sturen de GGD’en te weinig mensen door die zich willen laten testen. Het is daardoor niet rendabel om open te blijven, stellen zij.

“We voeren intensief overleg, ik hoop dat we zo snel mogelijk tot een oplossing komen”, zei Kuipers. Volgens de minister heeft het feit dat het misgaat met de doorverwijzingen te maken “met verwerking van de gegevens, met ICT”. Hulp van de testbedrijven is nog altijd nodig omdat de GGD’en zelf “al een tijdje” tegen hun maximale capaciteit van 150.000 coronatests per dag zitten.