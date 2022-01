Langetermijnstrategie corona op agenda Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken maandagavond in Utrecht de langetermijnstrategie voor het coronabeleid. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zijn daarbij.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s dringen al geruime tijd aan op een langetermijnvisie op het leven met corona. Zij vinden dat de maatschappij zo moet worden ingericht dat het dagelijks leven weer normaal verloopt, ondanks coronabesmettingen. De burgemeesters zijn voorstander van het veelvuldig gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat moet voorkomen dat bepaalde sectoren van de samenleving weer gesloten zouden moeten worden.

“Er bestaat geen enkele oplossing die alleen maar leuk is, maar we moeten vooruit”, vindt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. “We kunnen niet helemaal niets doen, dat bestaat niet. Maar het land weer op slot draaien zou alleen nog op zeer kritieke momenten moeten gebeuren.” De burgemeesters willen dat het kabinet snel meer laat weten over een langetermijnvisie, zodat de samenleving zich daarop kan richten.