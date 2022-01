Mogelijk speciale corona-afspraken voor carnavalsperiode

Er komen mogelijk speciale corona-afspraken voor de carnavalsperiode. De burgemeesters vrezen dat afstand houden, groepsvorming op straat en sluitingstijd van de horeca in die dagen nauwelijks te handhaven zijn. Justitieminister Dilan Yesilgöz praat er maandag over met de burgemeesters Annemarie Penn-teStrake (Maastricht), Jack Mikkers (Den Bosch) en Hubert Bruls (Nijmegen).

Van 26 februari tot en met 1 maart is het carnaval. In die tijd geldt nog dat alle horeca om 22.00 uur de deuren moet sluiten. Ook is groepsvorming ongewenst en er moet nog 1,5 meter afstand worden gehouden. Maar carnavalvierders hossen arm in arm en lopen in groepen op straat. De optochten zijn al vrijwel overal afgelast, maar in kroegen zal zeker carnaval worden gevierd, denken de burgemeesters.

Ze willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over wat er wel en niet mag tijdens het carnaval. Ook willen de burgemeesters één lijn trekken, zodat carnavalisten niet massaal naar de gemeente gaan waar ze de meeste vrijheid hebben. Penn-te Strake vertegenwoordigt Limburg, Mikkers is bij het gesprek voor Noord-Brabant en Bruls vertegenwoordigt Gelderland-Zuid, de Achterhoek en andere plaatsen waar carnaval wordt gevierd. De drie burgemeesters praten maandag met Yesilgöz voorafgaand aan het Veiligheidsberaad.