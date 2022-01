Online marketing houdt bedrijven tijdens lockdown overeind

De uitbraak van het coronavirus heeft invloed op veel bedrijven. Door de sluiting van niet-essentiële winkels en horeca verloren veel bedrijven omzet. Een oplossing hiervoor is aandacht creëren voor een bedrijf op het internet.

Omzetdaling

Door de strenge coronamaatregelen moesten niet-essentiële winkels hun deuren sluiten, waardoor zij veel omzet misliepen. Vooral winkels in grote steden zijn hard geraakt, blijkt uit onderzoek van emerce.nl. In 2021 daalde de omzet voor fysieke winkels met ongeveer zeven procent. Bedrijven proberen hun klanten te behouden door middel van online marketing. Zij promoten hun bedrijf op het internet zodat klanten de producten of diensten online aanschaffen in plaats van in de fysieke winkels.

Een bedrijf schakelt vaak een extern marketingbureau in om te helpen met de online marketing. Het online marketingbureau Maatwerk Online helpt klanten al langer om een plan te bedenken, maar ziet sinds de lockdown een toename in de vraag naar hulp voor het ontwikkelen van online marketingstrategieën.

Internetgebruik in Nederland

Uit onderzoek van datareportal.com dat er 16,47 miljoen internetgebruikers in Nederland zijn. Dit komt neer op ongeveer 96 procent van de Nederlandse bevolking. Gemiddeld spenderen Nederlanders tussen de 16 en 64 jaar 5 uur en 30 minuten op het internet per dag. Door de coronamaatregelen zitten veel Nederlanders thuis, waardoor het internetgebruik nog meer stijgt. Door middel van online marketing kan er op dit moment op de behoeften van veel Nederlanders worden ingespeeld.

Online marketing trends 2022

De mogelijkheden op het gebied van online marketing veranderen voortdurend, omdat er steeds meer platformen en apparaten worden ontwikkeld. Uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat in 2021 al bijna driekwart van de Nederlanders een of meerdere slimme apparaten had. Met slimme apparaten kan er met spraak een zoekopdracht (‘voice search’) gestuurd worden. Een bedrijf kan hier op inspelen door de SEO van de website te optimaliseren. Op dit manier is de website makkelijker te vinden en is de kans groter dat het slimme apparaat de gebruiker doorstuurt naar de website.

Ook gaat ‘visual search’ een steeds grotere rol spelen. ‘Visual search’ houdt in dat je een afbeelding uploadt, waardoor je vervolgens soortgelijke afbeeldingen als zoekresultaat krijgt. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bij elke afbeelding een alt-tekst toevoegen. Een alt-tekst beschrijft de afbeelding, waardoor een zoekmachine zoals Google weet waar de afbeelding over gaat. Het toevoegen van een alt-tekst verbeterd dus de SEO.

Naar verwachting wordt ook sociale media in 2022 steeds meer gebruikt door bedrijven. Een platform waarvan de populariteit de afgelopen jaren fors steeg, is TikTok. De app is op dit moment ongeveer 2,8 miljard keer gedownload in de Android Play Store en Apple App Store. Bedrijven kunnen gebruik maken van de stijgende populariteit door hun producten of diensten te adverteren op TikTok.