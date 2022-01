Oud-Kamerlid Snels gaat belasting- en toeslageninspectie leiden

Voormalig Tweede Kamerlid Bart Snels wordt inspecteur-generaal bij de net opgerichte Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD). Dat is besloten in de ministerraad op voordracht van minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken). Hij treedt aan per 1 februari.

Snels zat van 2017 tot 2021 voor GroenLinks in de Tweede Kamer en was financieel woordvoerder van de fractie. Hij stapte in oktober op, vooral omdat hij zich niet kon vinden in de verregaande samenwerking van zijn partij met de PvdA.

Eerder werkte de 56-jarige Snels onder meer bij het televisieprogramma Buitenhof en was hij politiek-strategisch adviseur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Ook was hij beleidsmedewerker op het ministerie van Financiƫn en doceerde hij economie aan de Universiteit Twente.

De IBTD is sinds begin dit jaar belast met het externe toezicht op de Belastingdienst, inclusief de afdeling Toeslagen en de Douane. De afgelopen jaren ging daar erg veel mis, met het geruchtmakende toeslagenschandaal als belangrijkste voorbeeld. De nieuwe, onafhankelijke toezichthouder moet helpen bij het herstel van het vertrouwen van burgers in de fiscus.