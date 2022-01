Rutte en Hoekstra spreken dinsdag in Kiev over oostgrens

Premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra gaan dinsdag naar Oekraïne. Bovenaan de agenda staat de opbouw van Russische troepen aan de oostgrens, zo zei de minister-president tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij noemt die situatie “zeer zorgelijk”. Het bezoek aan Oekraïne stond al gepland, en zal ook gaan over onder meer de nasleep van het neerhalen van MH17.

Nederland is onder voorwaarden bereid om militaire middelen te leveren waarmee Oekraïne zich kan verweren als de Russen het land binnenvallen. Hoe die steun er precies uit zal zien, is volgens Rutte nog niet te zeggen. Daar zal ook voor het bezoek nog geen besluit over genomen zijn.

Rutte vindt het vooral belangrijk om te laten zien dat het Westen, waaronder de Europese Unie en de NAVO, er “alles aan doen om bij te dragen aan de-escalatie”, zei hij tijdens de wekelijkse persconferentie. De regering in Moskou zou zich ervan bewust zijn dat de Europese Unie “verenigd is”. “Een beperkte of grote stap in Oekraïne” zal leiden tot een reactie die ook de Russische economie zal schaden.

Na zijn bezoek aan Kiev reizen Rutte en Hoekstra door naar Moldavië.