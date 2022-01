Rutte: ook zelf niet voldoende verdiept in kwestie-Sahla

Minister-president en VVD-leider Mark Rutte maakt ook zichzelf verwijten over de rel rond Soumaya Sahla, die lid was van de extremistische Hofstadgroep en daarna toch een functie kon bekleden binnen de partij. Hij heeft zich “niet voldoende verdiept in de zaak”, erkent hij tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad.

Sahla heeft voor haar betrokkenheid bij de Hofstadgroep een gevangenisstraf uitgezeten en daarna haar leven gebeterd. Zij zet zich tegenwoordig in om te voorkomen dat anderen dezelfde fouten maken als zij, benadrukt Rutte. Maar “daar hoort ook diepe spijt bij”, en die had zij tot dusver niet uitgesproken.

Dat Sahla dat inmiddels wel heeft gedaan noemt Rutte “belangrijk” , maar hij vindt evengoed dat zij “niet te handhaven” was. Afgelopen week besloot zij haar vrijwilligersfunctie als tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering van het justitienetwerk van de VVD neer te leggen. Ze blijft wel lid van de partij. Rutte zegt niet uit te sluiten dat zij in een later stadium wel weer een actievere rol krijgt.