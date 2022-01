Theaters open, maar met minder voorstellingen en publiek

Theaters zijn weer open, maar met minder voorstellingen en publiek. Dat komt naar voren uit een rondgang van het ANP onder theaters in Zeeland, Utrecht, Groningen en Limburg. Theaters mogen sinds woensdag weer open, maar wel maar tot 22.00 uur. Daarnaast moet publiek op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Theaters moeten hierdoor veel voorstellingen verplaatsen of annuleren, publiek afzeggen en krijgen bovendien te maken met artiesten die niet onder de huidige maatregelen kunnen of willen optreden.

Een woordvoerder van de Stadsschouwburg Utrecht en een programmeur van Zeelandtheaters noemen het “een puzzel”. “Wat een probleem is, is dat veel kaarten al verkocht waren”, zegt de woordvoerder van de Stadsschouwburg Utrecht. “Dus we zijn bezig met loten en bijvoorbeeld voorstellingen verplaatsen naar andere, grotere zalen. Maar daar staan ook weer voorstellingen.” Sommige mensen moeten worden afgezegd, soms voor de vierde keer op rij. “Dat is heel naar.”

Ook de programmeur van Zeelandtheaters, waar Scheldetheater Terneuzen, Schouwburg Middelburg en Theater de Mythe Goes onder vallen, zegt dat theaters voor keuzes staan. “Gaan we mensen afzeggen, door bijvoorbeeld te loten? Of gaan we het verplaatsen?” Er zijn daarnaast genoeg producties waarvoor nog nauwelijks kaarten zijn verkocht, doordat de theaters lang gesloten zijn geweest. “De verkoop daarvoor komt langzaam op gang.”

De geplande theatervoorstellingen in de Stadsschouwburg Groningen of De Oosterpoort gaan deels door. “Veel theater is seated, dus dat kan doorgaan met 1,5 meter afstand”, zegt een woordvoerster van SPOT Groningen, de organisatie achter de Stadsschouwburg Groningen en De Oosterpoort.

Schouwburg Venray in Limburg heeft nog weinig voorstellingen gehad sinds de heropening, laat een medewerkster vrijdag weten. “Gister hadden we een voorstelling met weinig mensen. Morgenavond hebben we er een die wordt opgesplitst, omdat er minder mensen in de zaal kunnen zitten.”