Uitspraak in decennialang slepende zaak over Nicky Verstappen

Het gerechtshof in Den Bosch doet vrijdag uitspraak in de zaak van Nicky Verstappen. Jos B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998. In hoger beroep is twintig jaar cel geëist. B. heeft altijd ontkend.

Nicky Verstappen verdween in nacht van 9 op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018, na een grootschalig DNA-onderzoek, kwam B. in beeld. Toen de naam van Limburger bekend werd, bleek hij echter spoorloos. B., een fanatiek bushcrafter, werd na een klopjacht in Spanje gearresteerd.

Het DNA van B. is aangetroffen op de pyjamabroek en de onderbroek van Nicky. De onderbroek zat achterstevoren en binnenstebuiten. Onder deskundigen is geen overeenstemming of de jongen misbruikt is. Het Openbaar Ministerie meent van wel.

De 59-jarige Limburger ontkent iets met de dood van Nicky te maken te hebben. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen destijds had gevonden, maar die was toen volgens B. al overleden. Uit angst – B. heeft een zedenverleden – had hij naar eigen zeggen de vondst nooit durven melden. De rechtbank in Maastricht geloofde dat verhaal niet en veroordeelde hem november 2020 tot een celstraf van 12,5 jaar. Zowel B. als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Het hoger beroep kende een opvallende wending toen B.’s voormalig medegevangene Bekir E. vorig jaar in de rechtszaal werd gehoord. De moordenaar van de 16-jarige scholiere Hümeyra had verklaard dat B. een bekennende verklaring aan hem had afgelegd. “Hij vertelde dat het niet de bedoeling was om Nicky Verstappen te doden. Hij had zijn hand te lang voor zijn mond gehouden.” B. deed de verklaring van E. af als onzin.

De moord op Peter R. de Vries afgelopen juli hing de laatste maanden als een grauwsluier over de zaak. De misdaadverslaggever die altijd aandacht was blijven vragen voor de zaak en gold als een steunpilaar voor de familie Verstappen. De ouders van Nicky droegen geregeld een T-shirt van Peter R. de Vries naar het hof en zoon Royce de Vries vergezelde hen na de dood van zijn vader.

Na de uitspraak van het hof is enkel nog cassatie bij de Hoge Raad mogelijk, maar die kijkt alleen of mogelijk ergens in de procedure fouten zijn gemaakt en de zaak opnieuw behandeld moet worden. De uitspraak wordt via een livestream uitgezonden.