Achterstand RIVM opgelopen tot 122.000 positieve tests

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is opgelopen tot 122.000. Dat is de grootste toename van de achterstand in één dag tot dusver en ongeveer 46.000 meldingen meer dan vrijdag.

De cijfers gaan over de afgelopen twaalf dagen, toen de achterstand begon. Daarnaast zijn door een “technische storing de cijfers omtrent de meldingen niet volledig doorgekomen naar het RIVM”, zo meldt het instituut. “Hierdoor is er een nog grotere onderrapportage.” Dat wil zeggen dat nog meer mensen corona hebben opgelopen dan momenteel door het RIVM wordt gemeld in de dagelijkse besmettingscijfers.

De achterstand in het doorgeven van de coronagevallen is het gevolg van het hoge aantal positieve coronatests. Alle positieve uitslagen worden gemeld in een systeem van de GGD, aldus het RIVM. De informatie moet daarna nog naar een tweede systeem, voor het bron- en contactonderzoek. “Het registreren van dit soort informatie is met de hoge aantallen heel veel werk.” Daarom worden de cijfers met vertraging naar het RIVM gestuurd.

Naar verwachting zijn de problemen met de registratie volgende week opgelost.