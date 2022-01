Grote opkomst verwacht bij manifestatie tegen seksueel geweld

Bij een demonstratie tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag op het Museumplein in Amsterdam wordt zaterdagmiddag een grote toeloop verwacht. Aanleiding voor de demonstratie ‘No blame, but change’ zijn de misstanden rond het tv-programma The Voice of Holland.

Initiatiefnemer Stichting Wij zijn M roept slachtoffers van dergelijk gedrag en anderen die zich hiertegen willen verzetten op naar de manifestatie te komen. “Het is echt geweldig dat er zoveel mensen willen aansluiten”, zegt directeur van de stichting, Mandy Sleijpen. Om hoeveel mensen het precies gaat is niet duidelijk, maar de politie zou “duizenden mensen” verwachten.

De stichting wijst erop dat seksueel grensoverschrijdend gedrag continu voorkomt, maar dat velen zich hier niet bewust van zijn. Die onwetendheid moet volgens de organisatie doorbroken worden.

De presentatie van de manifestatie is in handen van cabaretière Karin Bloemen. Verder spreken onder anderen actrice Fatma Genç, strafrechtadvocaat Richard Korver, Tweede Kamerlid voor de PvdA Attje Kuiken, FNV-vicevoorzitter Kitty Jong en Amnesty International-directeur Dagmar Oudshoorn. Ook komt onder anderen ervaringsdeskundige Sara Alaoui-Dekker aan het woord.

De betoging, die om 12.00 uur begint, zou eigenlijk op de Dam plaatsvinden, maar is vanwege de verwachte drukte naar het Museumplein verplaatst.