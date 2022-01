Linda de Mol: ik heb besloten helemaal niets meer te zeggen

Linda de Mol heeft besloten niets meer te zeggen na de mediastorm die vrijdag is ontstaan over een artikel van de Volkskrant. “Eerlijk en open alles vertellen, dat was mijn intentie”, schrijft ze op de website van LINDA. “Zodra ik weer een klein beetje uit het zwarte gat opgekrabbeld zou zijn, zou ik mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Ik heb na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen.”

Vrijdag publiceerde de Volkskrant een artikel, waarin wordt gesteld dat het blad LINDA. al in 2020 hoorde van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag door The Voice-coach Ali B. Twee vrouwen zouden hun verhaal willen doen bij het blad. Ook Linda de Mol is hierover ingelicht, was in het artikel te lezen. Maar de verhalen van de twee zijn nooit in het blad gepubliceerd.

Alles wat ze zegt wordt weggezet als “leugens”, “verdraaien” en “in de doofpot stoppen”, zegt De Mol.”Ik zeg helemaal niets meer en trek me voorlopig terug om eindelijk samen met mijn kinderen, die zielsveel van hun bonusvader hebben gehouden, aan het verdriet toe te komen. En me te laten steunen door mijn familie”, aldus De Mol in de verklaring.

De Mol zegt verder in contact te willen komen met de slachtoffers van het seksueel grensoverschrijdende gedrag dat zich achter de schermen van The Voice of Holland heeft afgespeeld. “Ik zou het fijn vinden jullie persoonlijk te kunnen vertellen hoe erg ik het vind en dat ik er iets aan gedaan had als ik het geweten had, maar ik wist het niet.”

In de uitzending van BOOS vorige week over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice kwamen ook aantijgingen aan het adres van haar ex-vriend Jeroen Rietbergen voorbij. De muzikant had daarvoor al toegegeven dat hij relaties van “seksuele aard” met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. Linda de Mol heeft haar relatie met Rietbergen daarom verbroken.