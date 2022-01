Pakistan laat 35 Afghanen van Nederlandse evacuatielijst toe

Pakistan heeft 35 Afghanen van de Nederlandse evacuatielijst het land binnengelaten. Ze zijn vrijdag de grens overgestoken. Een deel van de Afghanen had geen geldige reisdocumenten.

De Pakistaanse autoriteiten hebben duidelijk gemaakt dat het om een “eenmalige” actie gaat, aldus een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij bevestigde berichtgeving van de NOS.

De Afghanen zijn door Nederlandse diplomaten opgevangen en ondergebracht in Islamabad. Onder de 35 Afghanen zijn 29 die onder de tolkenregeling vallen. Wanneer ze naar Nederland mogen komen, is nog niet duidelijk.

Het is bijzonder dat de Afghanen toestemming kregen om de grens over te steken. Pakistan staat de laatste tijd niet meer toe dat Afghanen zonder paspoort, visum en inreisstempel het land uitreizen. Voor deze groep was de Pakistaanse regering voorheen coulanter.

Nederland adviseert Afghanen daarom dringend alleen met de juiste papieren de grens met Pakistan over te steken, schreef minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken deze week nog aan de Tweede Kamer.

In Afghanistan verblijven nog vele honderden Afghanen die naar Nederland mogen komen. Reizen uit Afghanistan is heel lastig onder meer omdat veel mensen geen reisdocumenten hebben. Ook zijn er heel weinig vluchten uit Kabul.