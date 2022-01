Politie arresteert zeven mensen die bos bij Nedcar in willen

De politie heeft zaterdagavond zeven mensen aangehouden die het Sterrebos naast autoproducent VDL Nedcar wilden betreden. Ze werden betrapt door patrouilleerden agenten die de hulp van collega’s inriepen, meldt een politiewoordvoerder aan het ANP. “Het is niet toegestaan het gebied te betreden. Reden dat we hebben ingegrepen.”

Sinds vrijdag bezetten actievoerders van Red het Sterrebos het bosgebied om te voorkomen dat zeven hectare verdwijnt om uitbreiding van de productiehallen van de autoproducent mogelijk te maken. De Raad van State oordeelde eerder dat de voorbereidingen van de kap gewoon konden doorgaan. Of de bomen ook daadwerkelijk mogen worden gekapt, is nog niet bekend. Daarover doet de hoogste bestuursrechter binnenkort uitspraak in een zaak die door een milieugroepering is aangespannen.

Burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen heeft zaterdag laten weten dat de actievoerders wel voorzien mochten worden van eten en drinken. Eerder deed de actiegroep Red het Sterrebos zijn beklag dat de betogers verstoken waren van bevoorrading.