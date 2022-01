Politie houdt zeven activisten bos bij Nedcar aan

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag zeven mensen aangehouden bij het Sterrebos in Limburg. Dat meldt de politie op Twitter. Alle zeven arrestanten zitten zaterdagochtend nog vast, aldus een woordvoerster.

In het bos is een actie gaande tegen uitbreidingsplannen van autoproducent VDL Nedcar. Sinds vrijdagochtend houden actievoerders zich op in bomen in het bos.

Het bos is verboden gebied en “iedereen die het betreffende gebied in komt of verlaat, zal worden aangehouden”, aldus de politie. De zeven arrestanten zijn aangehouden omdat ze zich niet aan het verbod hielden. Zes van hen konden geen identiteitsbewijs laten zien.

Vrijdag overdag werden ook al drie mensen opgepakt rond het Sterrebos. Deze mensen zijn inmiddels weer vrijgelaten.