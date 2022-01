Tweede dag bezetting bos bij VDL Nedcar

Activisten van Red Het Sterrebos houden zaterdag voor de tweede dag op rij het bos pal naast autofabriek Nedcar bij Born bezet. Ze gingen vrijdag in alle vroegte over tot bezetting van het bos om kap te voorkomen. Ruim twintig activisten hebben zich verschanst in hangmatten boven in de bomen.

Die kap dreigt omdat Nedcar-eigenaar VDL een grote nieuwe productiehal op het terrein van het Sterrebos wil bouwen. De contouren van het eerste deel van de gigantische nieuwbouw verrijzen al tot aan de eerste bomen. De bezetters willen het bos niet zonder slag of stoot prijs geven.

De politie houdt een oogje in het zeil, stelde er camera’s op en plaatste overal bordjes met “verboden toegang”. Mensen die het bos in of uit willen worden gearresteerd. Het wachten is op het moment waarop de politie ingrijpt en de bezetters uit de bomen haalt.

Red Het Sterrebos houdt zaterdagochtend om 11.00 uur een manifestatie op een terrein vlakbij de fabriek. Deze demonstratie is in tegenstelling tot de bezetting wél toegestaan door de gemeente Sittard-Geleen.