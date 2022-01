Verdachte straatrace aangehouden vanwege ernstig ongeval

Een 21-jarige man uit het Gelderse Groesbeek is zaterdag aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ernstig ongeval en roekeloos rijden. De politie vermoedt dat hij een van de twee auto’s bestuurde die maandag een ongeluk veroorzaakten in het Brabantse Beugen waarbij twee gewonden vielen.

Uit beelden op social media blijkt volgens de politie dat de verdachte samen met een andere 21-jarige man uit Groesbeek betrokken was bij een straatrace die eindigde met een zware aanrijding met een derde wagen. In die auto zat een zwangere jonge vrouw. Zij raakte ernstig gewond. De tweede gewonde was de bestuurder van de wagen die bovenop haar knalde.