GGD’en sluiten teststraten met oog op storm Corrie

Test- en vaccinatielocaties in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zijn maandag uit voorzorg gesloten vanwege de verwachte storm. Mensen die een afspraak hebben staan voor een coronatest worden zondag gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen op een andere locatie.

De teststraat van de GGD Zeeland in Vlissingen, op een parkeerplaats bij ziekenhuis Adrz, is overdekt met grote witte tenten en de GGD wil voorkomen dat die wegwaaien en er ongelukken gebeuren. De GGD Rotterdam-Rijnmond sluit maandag de testlocatie bij Rotterdam The Hague Airport voor “de veiligheid van onze bezoekers en personeel”.

De GGD Zaanstreek-Waterland sluit maandag de vaccinatielocatie op het evenemententerrein in Purmerend en de testlocaties aan de Ronde Tocht en de Vermiljoenweg in Zaandam. Mensen die een vaccinatie-afspraak in Purmerend hadden staan, kunnen er voor kiezen om maandag zonder afspraak naar de vaccinatielocatie in Zaandam te gaan, op de Pieter Ghijsenlaan. Alleen kinderen tot 12 jaar kunnen niet op inloop langskomen.

Het KNMI heeft voor maandag code geel uitgegeven om te waarschuwen voor zware windstoten. De waarschuwing geldt voor heel Nederland. De naam van de naderende storm is Corrie.