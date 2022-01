KLM annuleert 80 retourvluchten uit voorzorg voor storm Corrie

KLM heeft voor maandag uit voorzorg tachtig retourvluchten geannuleerd, laat een woordvoerster weten. “Vooral de verwachte zware windstoten die storm Corrie met zich meebrengt, zitten ons danig in de weg.” Een woordvoerder van luchthaven Schiphol verwacht dat de storm “grote impact” gaat hebben en er “zeker vluchten van en naar Schiphol vertraagd raken of worden geannuleerd”.

KLM gaat ervan uit dat er bovenop de nu geschrapte vluchten mogelijk nog meer moeten worden geannuleerd. “Ook moeten mensen rekening houden met vertragingen”, aldus de woordvoerster. Passagiers wier vluchten niet doorgaan, worden omgeboekt naar latere vluchten.

Het KNMI heeft voor maandag code oranje in Noord-Holland, Friesland en het Waddengebied en code geel voor de rest van Nederland uitgeroepen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van zware windstoten ondervinden. Vanaf maandagochtend vroeg komen er in de kustprovincies zware windstoten voor. Met name in de tweede helft van de ochtend heeft het noordwesten van het land te maken met zeer zware windstoten van 90 tot 110 km/uur. In het (noord)westelijk kustgebied, mogelijk ook rondom het IJsselmeer, komen dan zeer zware windstoten van 100-120 km/uur voor.