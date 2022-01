Nieuw record van 75.199 coronagevallen, achterstand loopt op

Nog nooit heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo veel positieve coronatests geregistreerd als tussen zaterdagochtend en zondagochtend. Het instituut kreeg 75.199 meldingen.

Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, want het instituut kampt sinds dertien dagen met een achterstand. Die besmettingen zijn al wel vastgesteld, maar nog niet geregistreerd. De achterstand is zondag opgelopen tot zo’n 131.000 meldingen, ongeveer 9000 meldingen meer dan zaterdag.

Doordat veel mensen positief testen ondervindt het systeem van de meldingsplichtige ziekten van de GGD vertraging. Met als gevolg een vertraging in het doormelden van het aantal meldingen aan het RIVM. Er wordt volgens het RIVM hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 430.871 positieve tests doorgegeven, gemiddeld 60.553 per dag. Sinds vrijdag komt dat gemiddelde voor het eerst in de coronacrisis boven de 60.000 uit. In ongeveer twee weken tijd is het gemiddelde verdubbeld.

Utrecht telde afgelopen dag de meeste meldingen van positieve tests, namelijk 4294. Daarna volgen Amsterdam (3082), Den Haag (2900), Amersfoort (1921) en Rotterdam (1611).

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag twee meldingen van sterfgevallen door corona. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen. Het is namelijk niet verplicht om te melden dat een coronapatiƫnt is overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 62 sterfgevallen gemeld. Dat is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen periode.