Achttien kanshebbers op Libris Literatuur Prijs

Achttien schrijvers maken kans op de Libris Literatuur Prijs 2022, de onderscheiding van 50.000 euro voor de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Ze staan op de longlist.

Frouke Arns is kandidaat met De gelijktijdigheid der dingen en Leonieke Baerwaldt met Hier komen wij vandaan. Nico Dros maakt kans met Willem die Madoc maakte, Rob van Essen met Miniapolis en Willem du Gardijn met Het einde van het lied.

Mariken Heitman kan op de prijs hopen dankzij Wormmaan en Auke Hulst dankzij De Mitsukoshi Troostbaby Company. Jilt Jorritsma haalde de longlist met Was. Marie Kessels staat erop met Levenshonger en Deniz Kuypers met De atlas van overal.

Gilles van der Loo is kanshebber met Dorp, net als Renée van Marissing met Onze kinderen. Vonne van der Meer is genomineerd met Naar Lillehammer, evenals Sholeh Rezazadeh met De hemel is altijd paars.

Rinus Spruit schaart zich onder de kanshebbenden met De verlossing van Jacob Smallegange en Caro van Thuyne met Lijn van wee en wens. Lisa Weeda is genomineerd met Aleksandra en Robbert Welagen met Raam, sleutel.

Op maandag 28 februari wordt de shortlist van zes romans bekendgemaakt en op maandag 9 mei de winnaar.