André van Duin is Omroepman van het Jaar 2021

André van Duin is uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar 2021. De presentator kreeg maandag in Beeld & Geluid in Hilversum de wisselbeker uitgereikt.

De 74-jarige Van Duin is de laatste jaren een kijkcijferkanon voor Omroep MAX. Hij presenteert onder meer de hits Heel Holland Bakt en Denkend aan Holland, waar miljoenen mensen op afstemmen.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Broadcast Magazine. Van Duin is de 31e winnaar. In de afgelopen jaren gingen onder anderen John de Mol, Matthijs van Nieuwkerk, Jan Slagter, Humberto Tan, Floortje Dessing en Eva Jinek hem voor. De huldiging was maandag in kleine kring. Vanwege corona waren alleen eerdere winnaars bij de ceremonie welkom.