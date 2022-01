Bezetters bos bij autofabriek VDL Nedcar trotseren storm

De bezetters van het bos bij VDL Nedcar bij de Limburgse plaats Born blijven. Ze trotseren de storm, laat hun woordvoerster maandagochtend weten. Om 11.00 uur mogen twee ‘rescue-klimmers’ het bos in om iedereen te checken op veiligheid, aldus de woordvoerster. Het gaat om mensen van de actiegroep Red het Sterrebos zelf, die met toestemming van de handhavers in het bos mogen kijken of het goed met iedereen gaat.

Volgens de woordvoerster is in de nacht van zondag op maandag niemand aangehouden. Wel heeft de beveiliging van VDL Nedcar een vrouw die vanuit een hangmat in de bomen om onbekende reden naar beneden kwam, uit het bos gezet. Iemand anders is rond 03.00 uur uit eigen beweging vertrokken. Volgens de woordvoerster zijn er nog maar vijf mensen in het bos. De eerste dag van de bezetting waren dat er volgens haar 27.

Het bos werd vrijdagochtend bezet. “De bedoeling was dat mensen zouden worden afgelost als ze te moe waren of wegens verplichtingen elders weg moesten. Maar die aflossing is door de beveiligers van het bos onmogelijk gemaakt”, aldus de woordvoerster.

De activisten verzetten zich tegen de voorgenomen kap van het bos door VDL Nedcar. Een groot deel van het eeuwenoude bos moet plaatsmaken voor een uitbreiding van de autofabriek. VDL wil snel met de kap beginnen, en schaakt momenteel op twee borden. Enerzijds wacht het bedrijf een uitspraak af van de Raad van State over het al dan niet kappen van het bos. Anderzijds onderhandelt VDL met stichting De Groene Sporenwolf, die alternatieven op tafel heeft gelegd.

Deze stichting was het die tegen de boskap in beroep ging bij de Raad van State. Op tafel liggen onder meer alternatieven voor de kap, maar ook het verplaatsen van oude bomen en ruimhartige natuurcompensatie, evenals maatregelen om inwoners van het naburige dorp Nieuwstadt te beschermen tegen overlast van het uitgebreide bedrijf.

VDL liet zondag al weten dat de bezetting van het bos en de gesprekken met De Groene Sporenwolf los van elkaar staan. De Groene Sporenwolf is niet bij de bezetting betrokken. Mochten De Groene Sporenwolf en VDL tot overeenstemming komen, dan hoeft de Raad van State geen uitspraak te doen. Die uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht.